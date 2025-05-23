У російському Кургані невідомий ударив молотком по голові одного з керівників оборонного підприємства

Невідомий напав у російському Кургані на одного з керівників оборонного підприємства НВО «Курганприлад» увечері 22 травня. Про це повідомило видання «Область 45».
За даними телеграм-каналу Mash, напали на співробітника підприємства Андрія Кондратьєва, його вдарили молотком по голові, коли він заходив у під'їзд свого будинку Злочинець втік, постраждалого госпіталізували.
Слідство пов'язує подію з професійною діяльністю Кондратьєва, пишуть «Область 45» та «Ура.ру».
Кондратьєва називають «ключовою фігурою» на «Курганприладі» та «вихованцем» голови ради директорів підприємства, сенатора Сергія Муратова. За даними РІА Новини, Кондратьєв — заступник гендиректора та головний конструктор «Курганприладу».
В управлінні МВС Курганської області повідомили 45.ru, що «проводиться перевірка, обставини встановлюються».
«Курганприлад» виробляє широкий спектр продукції для оборонного комплексу. Через російсько-українську війну перебуває під санкціями США, Євросоюзу та інших країн Заходу.
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