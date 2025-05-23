У російському Кургані невідомий ударив молотком по голові одного з керівників оборонного підприємства

Андрій Кондратьєв, один із керівників оборонного заводу в російському Кургані, отримав удар молотком по голові від невідомого. Фото: Mash

Невідомий напав у російському Кургані на одного з керівників оборонного підприємства НВО «Курганприлад» увечері 22 травня. Про це повідомило видання «Область 45».

За даними телеграм-каналу Mash, напали на співробітника підприємства Андрія Кондратьєва, його вдарили молотком по голові, коли він заходив у під'їзд свого будинку Злочинець втік, постраждалого госпіталізували.

Слідство пов'язує подію з професійною діяльністю Кондратьєва, пишуть «Область 45» та «Ура.ру».

Кондратьєва називають «ключовою фігурою» на «Курганприладі» та «вихованцем» голови ради директорів підприємства, сенатора Сергія Муратова. За даними РІА Новини, Кондратьєв — заступник гендиректора та головний конструктор «Курганприладу».

В управлінні МВС Курганської області повідомили 45.ru, що «проводиться перевірка, обставини встановлюються».

Довідка:

«Курганприлад» виробляє широкий спектр продукції для оборонного комплексу. Через російсько-українську війну перебуває під санкціями США, Євросоюзу та інших країн Заходу.