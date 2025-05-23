У Дружківці рятувальники ліквідували наслідки нічного обстрілу

Рятувальники ліквідували пожежу у Дружківці після нічного обстрілу. Фото: ДСНС у Донецькій області

Співробітники ДСНС ліквідували наслідки нічного обстрілу Дружківки Донецької області.

За повідомленням ДСНС, учора ввечері росіяни завдали удару по житловому сектору міста Дружківка, внаслідок чого спалахнули житловий будинок та автомобіль. Зазначається, що рятувальники ліквідували спалах на площі 80 квадратних метрів.

Також пожежники Дружківки ліквідували спалах на території місцевого підприємства — площа пожежі становила 50 квадратних метрів.

Раніше повідомлялося, що в ніч проти 23 травня і вранці російські окупаційні війська обстріляли місто Дружківка Краматорського району Донецької області. Обстріл із застосуванням, ймовірно, касетних боєприпасів, розпочався 22 травня близько 22:30. Перед тим над містом було чутно звуки безпілотників.