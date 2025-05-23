Росія та Україна щойно провели великий обмін військовополоненими — Трамп

Президент США Дональд Трамп сьогодні заявив, що Росія та Україна провели великий обмін військовополоненими.
«Між Росією та Україною щойно завершився великий обмін полоненими», — написав Трамп у соцмережі Truth Social.
Трамп запитав, чи це може «привести до чогось великого».
Росія та Україна поки що не підтверджували цю інформацію.
Раніше в ході переговорів у Стамбулі 16 травня російська та українська делегація домовилися провести обмін військовополоненими за формулою 1000 на 1000 осіб.
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