Росія та Україна щойно провели великий обмін військовополоненими — Трамп

Дональд Трамп повідомив, що Україна та РФ щойно провели великий обмін військовополоненими. Фото: ABC News

Президент США Дональд Трамп сьогодні заявив, що Росія та Україна провели великий обмін військовополоненими.

«Між Росією та Україною щойно завершився великий обмін полоненими», — написав Трамп у соцмережі Truth Social.

Трамп запитав, чи це може «привести до чогось великого».

Росія та Україна поки що не підтверджували цю інформацію.

Раніше в ході переговорів у Стамбулі 16 травня російська та українська делегація домовилися провести обмін військовополоненими за формулою 1000 на 1000 осіб.