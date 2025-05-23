У Липецькій області РФ після атаки безпілотників згорів один із цехів оборонного заводу

Внаслідок атаки дронів згорів один із цехів оборонного підприємства «Енергія» в Липецькій області Росії

Один із цехів заводу «Енергія» згорів внаслідок атаки БПЛА на Єлець Липецької області Росії. Кількість постраждалих працівників підприємства зросла до дев'яти. Про це повідомляють джерела видання ASTRA.

Завод виробляє акумулятори у тому числі для БПЛА, а також батареї для авіації та флоту.

Журналісти видання з'ясували наслідки атаки на Єлець Липецької області у ніч проти 23 травня.

Зазначається, що безпілотники, як повідомляли місцеві жителі, а тепер підтвердили джерела ASTRA в МНС РФ, влучили у завод ПАТ «Енергія», яке спеціалізується на виробництві хімічних джерел струму.

Внаслідок атаки спалахнув один із цехів, поранено 9 працівників підприємства.

Крім заводу, один із безпілотників влучив у елеватор ТОВ «Колос Агро», виникла пожежа.

Також один із БПЛА впав на територію місцевого медичного коледжу імені Костянтинової, пошкоджено вікна, постраждалих немає.

Крім цього, як повідомив губернатор області, уламки збитого безпілотника влучили у житловий будинок, де пошкоджено 20 квартир.