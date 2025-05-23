Перейшов на бік РФ і особисто зустрічався з Пушиліним: суд виніс вирок ексмеру Святогірська Володимиру Бандурі

Голова угруповання «ДНР» Денис Пушилін та ексмер Святогірська Володимир Бандура. Фото: Пушилін у Телеграм

Суд заочно засудив колишнього мера Святогірська Донецької області до 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління СБУ у Донецькій та Луганській областях.



Йдеться про Володимира Бандуру. З початком повномасштабного вторгнення РФ колишній міський голова відкрито пропагував ідеї «руського миру» та дискредитував Сили оборони України в ефірах російських пропагандистських ЗМІ. Він поширював російські фейки про нібито підпали українськими військовими Всіхсвятського скиту Святогірської лаври та мародерство у місті. Крім того, Бандура дякував росіянам за окупацію міста.



У підсумку загарбники запропонували фігуранту обійняти посаду голови окупаційної адміністрації Святогірська. Однак після звільнення міста колаборант втік до Росії та продовжив підтримувати злочинні дії Кремля.



Суд визнав Бандуру винним за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).



У пресслужбі Донецької обласної прокуратури уточнили, що у Бандури конфіскували квартири в Києві, дві земельні ділянки в Харківській та Київській областях, нежитлове приміщення, автомобіль та причіп. Загальна вартість конфіскованих активів становить понад 10 мільйонів гривень.



У Єдиному реєстрі судових рішень зазначено, що вирок виніс Слов'янський міськрайонний суд Донецької області.

Нагадаємо, що у червні 2022 року Володимир Бандура особисто зустрічався з головою угруповання «ДНР» Денисом Пушиліним, який запропонував йому стати начальником окупаційної адміністрації Святогірська.