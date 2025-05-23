РФ убила 61-річного чоловіка в Херсоні ударом із дрона

Опівдні окупаційні війська вбили чоловіка в Дніпровському районі Херсона. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.



«Росіяни атакували з дрона 61-річного херсонця. Він отримав поранення, несумісні з життям. Мої співчуття рідним і близьким загиблого», - написав Прокудін.



Раніше він повідомив, що російські військові завдавали ударів по критичній і соціальній інфраструктурі, а також по житлових кварталах населених пунктів області. У результаті було пошкоджено багатоповерховий будинок і 17 приватних будинків.

Також окупанти пошкодили газопровід, складське приміщення, гараж та приватні автомобілі. Загалом через обстріл за добу в області загинули троє мирних жителів, ще шестеро дістали поранення.