У Генштабі ЗСУ підтвердили удар по заводу «Енергія» в Росії: його атакували ССО, виникла пожежа

Наслідки удару по заводу «Енергія» у Липецькій області РФ. Фото: Генштаб ЗСУ

У ніч на 23 травня підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України уразили ПАТ «Енергія» у місті Єлець Липецької області РФ. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.



Підтверджено влучення в район цілі, зафіксована серія вибухів. На території об'єкта виникла пожежа. Детальна інформація про наслідки ураження уточнюється.



ПАТ «Енергія» – один із найбільших у Росії виробників хімічних джерел струму. Підприємство є єдиним виробником батарей для модулів планування та корекції, що встановлюються на авіаційні бомби. Також завод забезпечує виготовлення батарей для ОТРК «Іскандер-М», крилатих ракет морського базування та універсальних акумуляторів, що застосовуються в системах енергозабезпечення спеціальної техніки.



Зупинка роботи ПАТ «Енергія» може залишити частину військової техніки та засобів ураження російських окупантів без критично важливих елементів живлення.

Нагадаємо, що внаслідок атаки БПЛА загорівся один із цехів цього заводу.