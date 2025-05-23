Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Загарбники мають намір знести близько 10 тисяч приватних будинків у Маріуполі

23 травня 2025, 15:20

Загарбники мають намір знести близько 10 тисяч приватних будинків у Маріуполі

У захопленому Маріуполі окупаційна влада планує знести близько 10 тисяч приватних будинків. Фото: Андрющенко Тime У захопленому Маріуполі окупаційна влада планує знести близько 10 тисяч приватних будинків. Фото: Андрющенко Тime

Близько 10 тисяч приватних будинків плануює знести у захопленому Маріуполі окупаційна влада. Про це повідомляє Маріупольська міськрада із посиланням на Центр вивчення окупації.

Зазначається, що найбільшу кількість будинків планують знести у Лівобережному та Центральному районах захопленого міста.

За повідомленнями окупантів, знесення планується начебто через значні руйнування, викликані бойовими діями.

Зокрема, у планах знести більшість будинків на одній із найстаріших історичних вулиць — Торговій. На місці будинків маріупольців планується іпотечне будівництво для росіян, повідомляє Центр вивчення окупації.

Маріупольська міськрада нагадує, що під час російської блокади понад 38 тисяч приватних будинків було пошкоджено, 6,5 тисяч було повністю зруйновано.

Раніше повідомлялося, що 21 травня виповнилося рівно 3 роки від дня повної окупації Маріуполя військами РФ.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Інше
Маріуполь знесення будинків окупована територія
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

Вічний вогонь та вічна брехня: «Велика Перемога» як сакральна релігія РФ
Чому Росія святкує День Перемоги 9 травня та позиціонує себе як єдину переможницю
08 травня 2025, 12:52
НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
15:20
Загарбники мають намір знести близько 10 тисяч приватних будинків у Маріуполі
23:38
Головне за день: Путін вимагає «буферну зону». ЗСУ вдарили по заводу в Тулі
20:46
«ДНР» заявила про 8 постраждалих у селищі під Ясинуватою після обстрілу
13:52
На окупованій Луганщині закриють понад 100 шкіл у 2025 році: в ОВА назвали основну причину
10:10
Четверо «кадирівців» підірвалися на УАЗі під Скадовськом
00:02
Головне за день: Річниця падіння Маріуполя. В Іспанії вбито екс-чиновника Януковича
21:57
Жителям в окупованій Донеччині дають воду один раз на два дні
16:22
На окупованій Донеччині мобільний оператор «Фенікс» з 1 червня підвищує вартість низки тарифних пакетів
15:18
У Севастополі тиснуть на магазини за відмову «святкувати» 9 травня
14:20
Три роки тому російські війська захопили Маріуполь
11:48
Росія готує дітей на окупованій Луганщині до війни проти України. Що відомо
09:43
ФСБ затримала жительку окупованого Донецька: її підозрюють «у фінансуванні ЗСУ»
23:00
Головне за день: РФ вдарила по пасажирському автобусу в Херсоні. Україна почне враховувати страховий стаж за кордоном
15:54
Окупаційний «мер» Маріуполя заявив про можливе створення на «Азовсталі» постіндустріального парку
23:00
Головне за день: Трамп та Путін обговорили перемир'я. Пушилін пропонує не відновлювати Донбас, а показувати туристам
17:07
ЗСУ ліквідували боксера з Донецька, який воював на боці окупантів: раніше він змагався з Усиком та Ломаченком
15:17
Пушилін заявив, що зруйновані райони Донецької області можна не відбудовувати, а показувати туристам
13:30
У Донецьку чоловіків до 50 років заносять у списки для комендатури
12:57
В окупованому Криму внаслідок атаки знищено склад із боєприпасами та чотири приміщення ЗС РФ
11:30
Екіпаж МіГ-29 ЗСУ знищив штаб окупантів у Новій Каховці
усі новини
15:59
Російські війська просунулися біля траси «Покровськ-Костянтинівка» – DeepState
15:52
Декілька десятиліть може тривати війна РФ проти України — Сікорський
15:44
Російські окупанти з автоматів розстріляли полонених українських військових під Покровськом
15:29
Авіація вдарила по командному пункту армійського корпусу військ РФ в окупованому Бахмуті
15:25
У Росії впав бойовий геліокоптер Мі-8
15:20
Загарбники мають намір знести близько 10 тисяч приватних будинків у Маріуполі
15:12
У Генштабі ЗСУ підтвердили удар по заводу «Енергія» в Росії: його атакували ССО, виникла пожежа
14:52
Пілоти дронів знищили російських військових, які хотіли розпочати масований штурм під Покровськом
14:41
РФ убила 61-річного чоловіка в Херсоні ударом із дрона
14:09
Перейшов на бік РФ і особисто зустрічався з Пушиліним: суд виніс вирок ексмеру Святогірська Володимиру Бандурі
14:04
ППО збила 150 «Шахедів» та інших БПЛА за ніч
13:46
У Липецькій області РФ після атаки безпілотників згорів один із цехів оборонного заводу
13:23
Франція передасть Україні ще 6 роботів для розмінування
13:12
Росія та Україна щойно провели великий обмін військовополоненими — Трамп
12:31
У Дружківці рятувальники ліквідували наслідки нічного обстрілу
12:12
ЗСУ показали роботу ЗРК Hawk по крилатих ракетах РФ
11:56
У російському Кургані невідомий ударив молотком по голові одного з керівників оборонного підприємства
11:53
Армія РФ завдала удару по місту Білицьке на Донеччині: загорілася п'ятиповерхівка
11:40
Ремонт під забороною: у Бахмуті та Сєвєродонецьку потрібен дозвіл від військових
11:19
За добу війська РФ 28 разів обстріляли населені пункти Донецької області: є загиблі та поранені — ОВА
усі новини
ВІДЕО
Внаслідок атаки дронів згорів один із цехів оборонного підприємства «Енергія» в Липецькій області Росії У Липецькій області РФ після атаки безпілотників згорів один із цехів оборонного заводу
23 травня, 13:46
MIM-23 Hawk під час роботи. Фото: Повітряні Сили ЗСУ ЗСУ показали роботу ЗРК Hawk по крилатих ракетах РФ
23 травня, 12:12
По скупченню російської військової техніки та особового складу в Курській області було завдано удару. Фото: Попіл.Курськ/Тelegram З Курської області повідомляють про приліт по скупченню російської військової техніки
23 травня, 10:43
Момент удару FPV-дрона ЗСУ по ТОС ЗС РФ. Кадр із відео FPV-дрон ЗСУ знищив ТОС-1А «Солнцепьок», що обстрілювала Вовчанськ
23 травня, 10:10
Вночі Дружківка зазнала комбінованої атаки росіян. Ілюстративне фото Дружківка вночі зазнала російського обстрілу: лунали вибухи, виникла пожежа
23 травня, 09:20
РФ продовжує обстріл Сумщини. Фото: ДСНС Сумської області Стала відома кількість евакуйованих із прикордонних регіонів Сумщини
23 травня, 09:19

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір