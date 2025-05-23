Загарбники мають намір знести близько 10 тисяч приватних будинків у Маріуполі

У захопленому Маріуполі окупаційна влада планує знести близько 10 тисяч приватних будинків. Фото: Андрющенко Тime

Близько 10 тисяч приватних будинків плануює знести у захопленому Маріуполі окупаційна влада. Про це повідомляє Маріупольська міськрада із посиланням на Центр вивчення окупації.

Зазначається, що найбільшу кількість будинків планують знести у Лівобережному та Центральному районах захопленого міста.

За повідомленнями окупантів, знесення планується начебто через значні руйнування, викликані бойовими діями.

Зокрема, у планах знести більшість будинків на одній із найстаріших історичних вулиць — Торговій. На місці будинків маріупольців планується іпотечне будівництво для росіян, повідомляє Центр вивчення окупації.

Маріупольська міськрада нагадує, що під час російської блокади понад 38 тисяч приватних будинків було пошкоджено, 6,5 тисяч було повністю зруйновано.

Раніше повідомлялося, що 21 травня виповнилося рівно 3 роки від дня повної окупації Маріуполя військами РФ.