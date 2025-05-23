Авіація вдарила по командному пункту армійського корпусу військ РФ в окупованому Бахмуті

Удар по командному пункту 3-го армійського корпусу військ РФ в окупованому Бахмуті. Фото: Генштаб ЗСУ

21 травня Повітряні сили ЗСУ завдали удару по передовому командному пункту 3-го армійського корпусу російських військ в окупованому місті Бахмут Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.



Внаслідок удару суттєво пошкоджена споруда, де розміщувалися загарбники.



«Цей удар серйозно знижує здатність РФ планувати й проводити операції на Покровському напрямку, одній з найбільш напружених ділянок фронту», – зазначили в Генштабі.

Нагадаємо, що пілоти дронів знищили російських військових, які хотіли розпочати масований штурм під містом Покровськ на Донеччині.