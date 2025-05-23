Російські окупанти з автоматів розстріляли полонених українських військових під Покровськом

Російські військові на українських позиціях під Покровськом. Фото: Донецька обласна прокуратура

Вранці 22 травня російські війська здійснили штурм позицій Сил оборони України недалеко від селища Удачне Покровського району. Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.



Там виконували бойові завдання четверо українських військовослужбовців. Під час наступу росіяни захопили у полон двох беззбройних бійців Сил оборони, після чого розстріляли їх у лісосмузі з автоматів. Доля інших українських захисників наразі невідома.



Умисне вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.



Проводяться невідкладні слідчі дії, направлені на встановлення всіх обставин події та причетних до скоєння цього злочину.

Нагадаємо, що 3 травня росіяни розстріляли полонених українських військових поблизу села Новопіль Волноваського району.