Декілька десятиліть може тривати війна РФ проти України — Сікорський

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський не бачить швидкого завершення російсько-української війни за нинішнього керівництва РФ.

Про це він заявив у статті Le Monde.

На його думку, це щонайменше десятиліття наростаючої конфронтації.

Глава польського зовнішньополітичного відомства вважає, що для припинення війни необхідно, щоб країна-окупант усвідомила, що війна стала помилкою.

Крім того, він зазначає, що такі війни зазвичай закінчуються при зміні провідних лідерів, а не за тих, хто їх почав.