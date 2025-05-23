Обмін полоненими між Україною та РФ може тривати кілька днів

Росія та Україна розпочали обмін військовополоненими у п'ятницю, 23 травня.



Як повідомляють російські та закордонні ЗМІ, процес обміну триває на кордоні між Україною та Білоруссю. Він організований у кілька етапів і може тривати кілька днів.



Досягти домовленості про взаємну передачу полонених вдалося на переговорах у Стамбулі, які пройшли минулого тижня. Як повідомлялося раніше, сторони передали один одному списки полонених для обміну за формулою «1000 на 1000».



Президент США Дональд Трамп у своїй ранковій заяві написав, що обмін між Росією та Україною «набуде чинності найближчим часом».

Як повідомлялося, 6 травня у День української піхоти вдалося звільнити з російського полону понад дві сотні українських захисників.