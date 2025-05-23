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Росія завдала ракетного удару по порту Одеси: загинув працівник, ще вісім людей поранені

23 травня 2025, 16:30

Росія завдала ракетного удару по порту Одеси: загинув працівник, ще вісім людей поранені

Наслідки ракетного удару по порту Одеси. Фото: віцепрем'єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба у Телеграм Наслідки ракетного удару по порту Одеси. Фото: віцепрем'єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба у Телеграм

23 травня російські окупанти двома балістичними ракетами вдарили по портовій інфраструктурі Одеси. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Внаслідок атаки загинув працівник порту. Ще вісім людей отримали поранення, з них четверо – у тяжкому стані, двоє – у стані середнього ступеня тяжкості та двоє – отримали незначні травми.

Віцепрем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба уточнив, що в порту пошкоджене машинне відділення, вибиті вікна та двері в адміністративних будівлях, знищені транспортні засоби та техніка.

Нагадаємо, що у місті Покровськ Донецької області внаслідок удару авіабомби частково згорів головний корпус лікарні інтенсивного лікування.

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