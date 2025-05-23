Переселенцям із Херсонщини російська влада заборонила продавати нерухомість

У РФ ухвалено закон, який забороняє жителям Херсона та Херсонської області, які виїхали в інші регіони, продавати квартири, придбані за так званими «житловими сертифікатами», пише ІРС-Південь.

Заборона поширюється на п'ять років з моменту реєстрації прав власності.

Окупаційна влада нововведення пояснює тим, що переселенці після отримання житла за «сертифікатом» продавали його і виїжджали або за кордон, або на підконтрольну українському урядові територію України.

За даними російських окупантів, порушено вже понад 70 кримінальних справ за такими фактами.

Загалом «житлових сертифікатів» було видано близько 101 тисячі.