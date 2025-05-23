У «ДНР» визнали: гарячої води в Донецьку поки що не буде, а комунальників не вистачає на третину

В угрупуванні «ДНР» продовжують критикувати роботу комунального підприємства «Вода Донбасу» за розв'язані проблеми, з якими вже кілька років стикаються мешканці окупованої території Донецької області.



Директор «Донбасстеплоенерго» Сергій Полхов, під контроль якого перейдуть функції «Воді Донбасу», назвав головною проблемою окупованих міст відсутність води. Однією з причин він вважає «відсутність належного контролю» і «кадровий голод». Проте нестача кадрів, за словами Полхова, це також проблема багатьох інших комунальних підприємств на окупованій території.



«Нестача персоналу сягає 30%», — заявив він російським та місцевим виданням.



На підприємстві були затримки із зарплат, визнає Полхов. Цю проблему вирішують системою субсидування підприємств. Наразі оплати комунальних послуг не вистачає для того, щоб повністю покривати зарплату комунальників у сфері каналізації та водозабезпечення.



Також він визнав, що найближчим часом у будинках мешканців окупованого Донецька не буде централізованої гарячої води. Її поновлення вимагає окремої програми, заявив член «ДНР». Він пояснив це тим, що через довге простоювання системи гарячого водопостачання значна частина інфраструктури стала непридатною.



Як повідомлялося, у квітні 2025 року «ДНР» ухвалила рішення про передачу підприємства «Вода Донбасу» під оперативне управління «Донбастеплоенерго».