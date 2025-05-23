Україна повернула з полону 390 людей, обмін продовжиться у вихідні — Зеленський

З російського полону було звільнено 390 українців, повідомив президент Володимир Зеленський.

Це перша хвиля масштабного обміну «1000 на 1000», про який сторони домовилися під час зустрічі у Туреччині.

За словами глави держави, обмін продовжиться у вихідні: у суботу та неділю очікується повернення наступних груп українців. Зеленський наголосив на важливості звільнення кожного полоненого і запевнив, що за кожним прізвищем проводиться перевірка.

Президент подякував усім, хто бере участь у процесі повернення полонених, і додав, що дипломатична робота для підготовки наступних етапів обміну продовжується.

Досягти домовленості про взаємну передачу полонених вдалося на переговорах у Стамбулі, які пройшли минулого тижня. Як повідомлялося раніше, сторони передали один одному списки полонених для обміну за формулою «1000 на 1000».



Президент США Дональд Трамп у своїй ранковій заяві написав, що обмін між Росією та Україною «набуде чинності найближчим часом».



Як повідомлялося, 6 травня у День української піхоти вдалося звільнити з російського полону понад дві сотні українських захисників.