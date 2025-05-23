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Війська РФ обстріляли Костянтинівку — є жертви

23 травня 2025, 17:54

Війська РФ обстріляли Костянтинівку — є жертви

Війська РФ обстріляли Костянтинівку — є жертви

Внаслідок російського обстрілу зі ствольної артилерії по Костянтинівці загинув мирний житель.

Про це повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.

Обстріл стався 23 травня близько 15.00 з боку тимчасово окупованої території.

Попередньо російські війська застосували ствольну артилерію.

Внаслідок обстрілу загинув один громадянин, який отримав поранення, не сумісний із життям.

Крім того, пошкоджено два приватні житлові будинки — постраждали їхні фасади, йдеться у повідомленні.

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Артилерійський обстріл жертви російської агресії
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