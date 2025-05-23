Війська РФ обстріляли Костянтинівку — є жертви

Внаслідок російського обстрілу зі ствольної артилерії по Костянтинівці загинув мирний житель.

Про це повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.

Обстріл стався 23 травня близько 15.00 з боку тимчасово окупованої території.

Попередньо російські війська застосували ствольну артилерію.

Внаслідок обстрілу загинув один громадянин, який отримав поранення, не сумісний із життям.

Крім того, пошкоджено два приватні житлові будинки — постраждали їхні фасади, йдеться у повідомленні.