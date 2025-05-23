Умєров розповів, як формувалися списки на обмін полоненими з РФ

Списки для обміну полоненими з РФ складалися за єдиним принципом — аби врятувати якнайбільше життів, заявив міністр оборони України Рустем Умєров.



«Військові та цивільні, чоловіки та жінки — кожен із них наш. Ми діяли як єдина команда з однією метою: повернути українців додому якнайшвидше», — зазначив міністр.



Він додав, що обміни продовжаться найближчими днями: Україна має намір повернути всіх полонених без винятку.



«Військові та цивільні. Чоловіки та жінки. Кожен із них — наш. Списки формували за єдиним критерієм зберегти життя. У рамках стамбульських домовленостей очікуємо на нові обміни, які триватимуть кілька днів. Ми не забуваємо жодного. І продовжуємо роботу, поки не повернемо всіх», — заявив Умєров.

Як повідомлялося, Росія та Україна розпочали обмін військовополоненими у п'ятницю, 23 травня.