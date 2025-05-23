РФ вирішила розробляти безпілотники на заводі Луганська

Росія планує відкрити у Луганську «технопарк» для розробки безпілотників. Тобто знову використати окуповане місто у військових цілях.Про це заявив так званий «голова уряду» угруповання «ЛНР» Єгор Ковальчук.

«Лугамаш» — один із найбільших машинобудівних заводів в Україні. Раніше там виробляли вагони, цистерни та локомотиви. Продукцію експортували у понад десять країн. Після захоплення Луганська окупанти вивезли обладнання звідти. «Лугамаш» практично законсервований. Про створення індустріального парку на його території угруповання «ЛНР» заговорило у квітні. Тепер з'ясувалось, що основною місією «Лугамашу» буде виробництво дронів.

Крім цього, угруповання «ЛНР» заявляє, що в Кадіївці (раніше Стаханов) також з'явиться індустріальний парк. Інвестором нібито виступить компанія «Інграндстандарт». Вона планує залучити на створення парку понад мільярд рублів. Неясно, звідки, адже сама була створена лише в середині квітня цього року в Кришталевому (колишній Красний Луч) із статутним капіталом усього в 10 тисяч рублів. Гендиректор тут якийсь Денис Бєліков із Ростовської області.

Які цілі індустріального парку в Кадіївці, окупанти поки не говорять. Відомо лише, що там планують розмістити п'ятьох резидентів.

Нагадаємо, 2023 року на території окупованого підприємства «Лугамаш» сталася велика пожежа.