Україна повернула цивільних полонених, відправивши до Росії 70 громадян, засуджених за колабораціонізм

В рамках українського проєкту «Хочу до своїх» до Росії було відправлено 70 українців, яких суд звинуватив у колабораціонізмі. Натомість Україна повернула десятки цивільних, яких російська влада утримувала в неволі протягом кількох років. Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.



Проєкт реалізується за участю ГУР МО, СБУ та Офісу уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. На сайті проєкту опубліковано профілі 31 з тих, хто виїхав з позначкою «Виїхав/виїхала».



Як повідомлялося, Росія та Україна розпочали обмін військовополоненими у п'ятницю, 23 травня.



Списки для обміну полоненими з РФ складалися за єдиним принципом — аби врятувати якнайбільше життів, заявив міністр оборони України Рустем Умєров.

На сайті державного проєкту «Хочу до своїх» опубліковано профілі 300 засуджених колабораціоністів, які виявили бажання виїхати до Росії — за умови повернення українців, які тримають у російському полоні.



Правозахисники наголошують, що практика обміну громадянських людей суперечить нормам міжнародного гуманітарного права. Звільнення цивільних осіб, незаконно позбавлених волі внаслідок російської збройної агресії, має відбуватися без будь-яких умов. Вони побоюються, що така ініціатива може призвести до зростання порушень прав людини на окупованих територіях.