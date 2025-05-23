РФ обіцяє передати Україні проєкт урегулювання конфлікту після обміну полоненими

Глава МЗС Росії Лавров заявив, що російська сторона працює над проєктом меморандуму щодо врегулювання конфлікту з Україною та передасть його українським колегам після завершення обміну полоненими, пишуть російські ЗМІ.



Лавров сказав, що робота над меморандумом перебуває на завершальній стадії.



В той же час президент України Володимир Зеленський різко розкритикував дії Росії, заявивши, що тиждень, витрачений Москвою на підготовку свого «меморандуму» у відповідь на заклик до негайного припинення вогню, — це знущання з світової спільноти.



«Щодня війни — це нові жертви. Росія не вважає людські життя, але світ винен», — наголосив він у своєму вечірньому зверненні. Зеленський додав, що в Україні готуються нові санкційні пакети та закликав міжнародних партнерів посилити тиск на Кремль.

Нагадаємо, сторони вже провели перший етап масштабного обміну за формулою «1000 на 1000», узгодженого на переговорах у Стамбулі.