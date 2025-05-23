Кремль скаржиться на «український терор» та вимагає втручання ООН, Київ відреагував

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Київ продовжує наполягати на участі США у мирному процесі та не бачить перспективи європейської безпеки без американської присутності. Про це він повідомив 23 травня, спілкуючись із журналістами у Києві.



«Я не вірю в жодну безпекову інфраструктуру в Європі без США. Ми потребуємо їхнього залучення і вітаємо мирні зусилля президента Трампа», — зазначив Сибіга.



За його словами, Україна розглядає можливість зустрічі на найвищому рівні між Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним, і сподівається, що до неї зможе приєднатися і Дональд Трамп. Також Україна виступає за обов'язкову участь європейських країн у майбутніх переговорах.



Сибіга підтвердив, що Київ, як і раніше, готовий до технічної зустрічі з російською стороною у Ватикані і висловив подяку Папі Римському Леву XIV за цю пропозицію. Водночас у Москві скептично поставилися до такого сценарію. Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що проведення переговорів у Ватикані «виглядатиме неелегантно».



На цьому тлі Росія продовжує звинувачувати Україну в нібито «терористичних атаках» та порушенні норм ведення війни. Москва також пов'язує візити європейських лідерів до Києва з посиленням українських ударів територією РФ і вимагає реакції з боку ООН, про що заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров.



Раніше він заявив, що Росія продовжить роботу «над документами з умовами та вимогами, необхідними для укладання домовленостей з Україною, попри провокації».