Портнов таємно відвідував Україну перед убивством у Мадриді — ЗМІ

Юрист, колишній український політик Андрій Портнов, за кілька днів до вбивства в Мадриді перебував в Україні. Він зустрічався з високопосадовцями, пише «Українська правда», посилаючись на свої джерела.



Співрозмовники видання підтвердили, що Портнов був в Україні 17 та 18 травня. За даними видання, під час візиту він зустрічався із високопоставленими представниками, відповідальними за роботу правоохоронної системи.



Подробиці змісту цих зустрічей та мета візиту поки що невідомі.

За даними українських ЗМІ, ексчиновника розстріляли, коли він перебував в автомобілі Mercedes: спочатку в шию, потім у голову — лише близько п'яти пострілів.



Розслідування веде п'ята група з розслідування вбивств Національної поліції Іспанії разом із криміналістичним відділом мадридського управління. Підозрювані поки що не затримані.



Довідка: Андрій Портнов народився 27 жовтня 1973 року у Луганську. Працював юристом, з кінця 1990-х очолював юридичні компанії. З 2010 до 2014 року обіймав високі посади в адміністрації президента Віктора Януковича. Після Революції гідності виїхав за кордон.