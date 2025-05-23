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В окупації: річковий потік пішов Ново-Калинівкою

23 травня 2025, 22:03

В окупації: річковий потік пішов Ново-Калинівкою

В окупації: річковий потік пішов Ново-Калинівкою

У тимчасово окупованій Макіївці Донецької області мешканці продовжують скаржитися на безладну витрату води. При її дефіциті для споживачів, у житлових кварталах сформовані цілі водойми.

Цього разу річковий потік пішов житловим районом Ново-Калинівка міста  Макіївка. Пишуть, що вже місяць тече вода, а водоканал не вживає заходів.

Водночас вода на споживчі потреби подається у місті дозовано.

Людям тільки в коментарях залишається обурюватися на ситуацію, тому що до окупаційної влади звертатися нема сенсу. Вона не діє.

Нещодавно Новини Донбасу писали про каналізаційні стоки, які течуть вулицею. Також про те, що невизначеного кольору вода тече із кранів у домах людей.

@novosti.dn.ua

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