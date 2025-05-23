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Візуально як «Шахед», але західна інженерія: в Україні розробили новий дрон

23 травня 2025, 22:07

Візуально як «Шахед», але західна інженерія: в Україні розробили новий дрон

Фото: militarnyi.com Фото: militarnyi.com

Українська компанія DeepStrikeTech запустила серійне виробництво багатоцільового ударного безпілотника «Батяр», здатного долати відстань понад 800 кілометрів. Про це йдеться у повідомленні компанії для проєкту «Мілітарний».

Спочатку дрон створювався як дрон-камікадзе для ударів по тилах супротивника, проте згодом його функціональність була значно розширена. Тепер «Батяр» може використовуватися як помилкова ціль, фронтовий ударний безпілотник чи бомбардувальник — залежно від типу навантаження та програмного забезпечення.

Фото: militarnyi.com

60-кілограмовий дрон з бензиновим двигуном у дальній модифікації здатний нести бойову частину вагою 18 кг. Розробка орієнтована на швидке розгортання: запуск здійснюється з катапульти чи автомобіля, без потреби у спеціальних майданчиках чи обладнанні. Навіть отримавши пошкодження, дрон здатний утримувати курс під час пікірування на ціль.

Візуально «Батяр» нагадує ірансько-російські «Шахеди», однак, за заявою інженерів, аеродинаміка апарату опрацьована з нуля на основі західної технічної документації та не має з ними прямого зв'язку.

Також повідомляється, що з 2025 року українські військові почали отримувати й інші ударні БПЛА, наприклад UAS SETH — повністю автоматизований дрон, який вже активно застосовується на Торецькому напрямку.

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