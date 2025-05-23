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Головне за день: Розпочався обмін полоненими. Окупанти обмежили права херсонців на майно

23 травня 2025, 23:22

Головне за день: Розпочався обмін полоненими. Окупанти обмежили права херсонців на майно

Суспільство

 З російського полону було звільнено 390 українців. Це перша хвиля масштабного обміну "1000 на 1000", про який сторони домовилися під час зустрічі у Туреччині. Обмін продовжиться у вихідні: у суботу та неділю очікується повернення наступних груп українців.

В рамках українського проєкту «Хочу до своїх» до Росії було відправлено 70 українців, яких суд звинуватив у колабораціонізмі. Натомість Україна повернула десятки цивільних, яких російська влада утримувала в неволі протягом кількох років.

У РФ ухвалено закон, який забороняє жителям Херсона та Херсонської області, які виїхали в інші регіони, продавати квартири, які вони придбали за так званими «житловими сертифікатами», пише ІРС-Південь.

Близько 10 тисяч приватних будинків планують знести у захопленому Маріуполі окупаційну владу. Найбільшу кількість будинків планують знести у Лівобережному та Центральному районах захопленого міста.

В угрупуванні «ДНР» визнали, що відновити централізоване гаряче водопостачання у Донецьку найближчим часом неможливо через зруйновану інфраструктуру. Серед інших причин - кадровий дефіцит і слабкий контроль, при цьому нестача персоналу досягає 30%.

Бойові дії

 Росія завдала ракетного удару по порту Одеси: загинув працівник, ще вісім людей поранено. У Куп'янську загинув співробітник комунальної служби, другий у реанімації. У Костянтинівці зафіксовано три влучення по місту, одна людина загинула, ще одна поранена, пошкоджені ⁠вдома. Ракетний удар РФ по Чугуєву: загинула жінка. Двоє людей поранено внаслідок атаки дронів у Броварському районі Київської області.

Під час виконання завдання поблизу селища Удачне на Донеччині росіяни захопили в полон двох беззбройних бійців Сил оборони, після чого розстріляли їх у лісосмузі з автоматів. Доля двох інших українських військових невідома.

ЗСУ завдали удару по командному пункту 3-го армійського корпусу російської армії в окупованому Бахмуті. Внаслідок атаки суттєво пошкоджено споруду, де розміщувалися загарбники.

Один із цехів заводу «Енергія» згорів внаслідок атаки БПЛА на Єлець Липецької області Росії. Постраждали дев'ять працівників підприємства. Завод виробляє акумулятори у тому числі для БПЛА, а також батареї для авіації та флоту.

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