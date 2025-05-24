Четверо загиблих, вісім поранених: нові жертви обстрілів на Донеччині

За 23 травня російські військові вбили 4 жителів Донеччини — у Родинському, Довгій Балці та Костянтинівці. Також поранено 8 осіб: у Покровську, Степанівці, Родинському та Костянтинівці. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.



З початку повномасштабного вторгнення в області загинули 3222 мирні жителі, 7169 дістали поранення.

Загальну кількість жертв армії РФ у Донецькій області подано без урахування Маріуполя та Волновахи.

Як повідомлялося, внаслідок російського обстрілу зі ствольної артилерії за Костянтинівкою 23 травня загинув мирний житель.

Співробітники ДСНС ліквідували наслідки нічного обстрілу Дружківки Донецької області.