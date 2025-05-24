Дрони атакували столицю всю ніч: руйнування та постраждалі у шести районах Києва

У ніч проти 24 травня російські безпілотники атакували Київ. Внаслідок масованої атаки зафіксовано руйнування та пожежі одразу у кількох районах столиці, постраждали як житлові будівлі, так і об'єкти нежитлової інфраструктури.

В Оболонському районі дрони пошкодили торговий центр та багатоповерхівку — постраждали п'ятеро людей, двох евакуювали на свіже повітря. Пошкоджено квартири на 3–6 поверхах, вибито вікна. Розгорнуто оперативний штаб, потерпілим надають допомогу та надають харчування.

У Солом'янському районі пожежа спалахнула на кількох поверхах житлового будинку. Постраждали семеро людей.

У Голосіївському районі уламки збитого дрона впали на кількох локаціях — поранено одну людину, пошкоджено п'ять автомобілів.

У Святошинському районі пошкоджено нежитлову інфраструктуру, спалахнула пожежа, яку вдалося локалізувати. Інформація про постраждалих наразі не надходила.

У Шевченківському районі також стався спалах у нежитловій будівлі — його оперативно ліквідували.

У Дніпровському районі уламки дрона пошкодили квартиру на третьому поверсі. Постраждали двоє людей.

За даними на ранок, загальна чисельність постраждалих — не менше 15 осіб. Рятувальні та аварійні служби продовжують ліквідацію наслідків атаки.

Вночі у місті Березань Київської області внаслідок падіння уламків безпілотного літального апарату стався спалах у приватному будинку, внаслідок якого постраждали двоє людей.

За 23 травня російські військові вбили 4 жителів Донеччини — у Родинському, Довгій Балці та Костянтинівці. Також поранено 8 осіб: у Покровську, Степанівці, Родинському та Костянтинівці.