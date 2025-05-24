Захисника Маріуполя повернули з полону

Ігоря Левадного з Попасної вдалося повернути із полону. У неволі він пробув понад три роки.

Ігор проходив службу у 54-й окремій механізованій бригаді імені гетьмана Івана Мазепи. Був вогнеметником на Маріупольському напрямі.

Навесні 2022 року його захопили в полон росіяни, коли наш боєць виконував бойове завдання у районі Маріупольського металургійного комбінату, повідомляє Луганська ОВА.

Обласна влада та Попаснянська міська військова адміністрація зверталися до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубинця, до Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Намагалися дізнатися про долю Ігоря і швидше включити його до списків на обмін. Весь світ знає про відверте небажання Росії віддавати бранців Маріуполя. Ігоря Левадного протримали у полоні понад три роки, йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Україна вже повернула близько 400 своїх людей. Обмін продовжується.