Вночі Росія атакувала Україну 14 ракетами та 250 дронами: збито 245 цілей

У ніч проти 24 травня Росія завдала масованого удару по території України, застосувавши 14 балістичних ракет типу «Іскандер-М»/KN-23. Під удар потрапили Київ, Дніпропетровська, Одеська, Харківська, Донецька та Запорізька області.



Одночасно війська РФ атакували з повітря 250 ударними дронами типу Shahed («Шахед») і імітаторами різних типів. Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.



Головною метою РФ цієї ночі знову став Київ. Сили оборони залучили винищувальну авіацію, підрозділи зенітних ракетних військ, радіоелектронну боротьбу та мобільні вогневі групи.



На ранок українська ППО збила 6 балістичних ракет над Києвом і нейтралізувала 245 дронів: 128 було знищено вогневим способом, 117 — придушено засобами радіоелектронної боротьби.

Атака призвела до пошкоджень та постраждалих у кількох регіонах — найбільше постраждали Київщина, Дніпропетровщина, Одеська область, Донецька, Харківська та Запорізька області.