Дніпропетровщину атакували ракетами та дронами

Миколаївська, Межівська та Покровська громади постраждали від російських атак.

Російська армія вдарила ракетою по Миколаївській громаді на Синельниківщині. Поранено 34-річного чоловіка. Пошкоджено приватний будинок та господарську споруду.

По Межівській громаді били FPV-дронами. Горіли легковики.

По Покровській громаді Нікопольського району влучили дроном-камікадзе. Розбиті сонячні панелі. Обійшлося без людських жертв.

Нагадаємо, у ніч на 24 травня Росія атакувала Україну 14 ракетами та 250 дронами.