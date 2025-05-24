На Донеччині від російських атак знову постраждали житлові будинки

Російські війська продовжують завдавати ударів по населених пунктах Донецької області. За добу найбільше постраждали Покровський та Краматорський райони. Загинули щонайменше 4 особи, ще 8 отримали поранення.



Окупанти продовжують бити по цивільній інфраструктурі, попри відсутність військових об'єктів у цих районах, зазначили у Донецькій обласній військовій адміністрації.



Покровський район. У Родинському зруйновано адміністративну споруду, пошкоджено 13 багатоповерхівок та 30 гаражів. Одна людина загинула, двоє поранено. У Покровську поранено одну людину. У Шаховому постраждали два багатоквартирні будинки, кілька приватних, магазин, кафе та дві адмінбудівлі. У Новому Шаховому повністю згорів житловий будинок. У Добропіллі пошкоджено об'єкт інфраструктури.

Краматорський район. У Лимані пошкоджено дві приватні споруди, інфраструктурний об'єкт та багатоповерхівку. У Шандриголовому — три будинки. В Іллінівці — будинок, гараж та автомобіль. У селі Довга Балка загинула людина. У Степанівці поранень дістала одна людина, зруйновано 10 будинків та газопровід. У Костянтинівці — двоє загиблих, четверо поранених, пошкоджено 11 приватних та 5 багатоповерхових будинків, лінії електропостачання та газ, вантажівку та виробничий об'єкт. У Стінках зруйновано будинок та вантажний автомобіль.