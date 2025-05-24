Херсонщина: двоє загиблих, 11 поранених - Нацполіція

Національна поліція фіксує наслідки обстрілу армією РФ.
На Херсонщині від російських обстрілів постраждали Херсон, Антонівка, Придніпровське, Садове, Білозерка, Комишани, Розлив, Берислав, Осокорівка, Качкарівка, Гаврилівка, Монастирське, Михайлівка.
Внаслідок атак різного ступеня руйнувань зазанали 25 об'єктів: три багатоквартирні та 12 приватних будинків, медустанова, два дитячі садки, адмінбудівля, банківська установа, газова котельня, спортмайданчик, гараж, два автомобілі.
Нагадаємо, вночі Росія атакувала практично всю територію України, підконтрольну українському уряду.