Вибух у центрі Донецька: постраждали дорослі та дитина

У центрі окупованого Донецька вдень 24 травня стався вибух у житловому будинку. За попередньою інформацією, вибух стався через витік газу. Пошкоджено 5 квартир п'ятиповерхового будинку.

З-під завалів врятовано двох жінок і чоловіка, їм надають допомогу медики.

Також постраждала дитина, яка не потребує госпіталізації.

На місці працюють екстрені служби.

Російські війська продовжують завдавати ударів по населених пунктах Донецької області. За добу найбільше постраждали Покровський та Краматорський райони.