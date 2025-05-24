Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Вибух у центрі Донецька: постраждали дорослі та дитина

24 травня 2025, 13:08

Вибух у центрі Донецька: постраждали дорослі та дитина

Вибух у центрі Донецька: постраждали дорослі та дитина

У центрі окупованого Донецька вдень 24 травня стався вибух у житловому будинку. За попередньою інформацією, вибух стався через витік газу. Пошкоджено 5 квартир п'ятиповерхового будинку.

З-під завалів врятовано двох жінок і чоловіка, їм надають допомогу медики.

Також постраждала дитина, яка не потребує госпіталізації.

На місці працюють екстрені служби.

Російські війська продовжують завдавати ударів по населених пунктах Донецької області. За добу найбільше постраждали Покровський та Краматорський райони.

ТЕГИ

Місця
Донецьк
Інше
наслідки обстрілу

Інші публікації

@novosti.dn.ua

СТАТТІ

Вічний вогонь та вічна брехня: «Велика Перемога» як сакральна релігія РФ
Чому Росія святкує День Перемоги 9 травня та позиціонує себе як єдину переможницю
08 травня 2025, 12:52
НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
13:08
Вибух у центрі Донецька: постраждали дорослі та дитина
23:22
Головне за день: Розпочався обмін полоненими. Окупанти обмежили права херсонців на майно
22:03
В окупації: річковий потік пішов Ново-Калинівкою
21:33
«ДНР» завила про наліт безпілотників на Макіївку минулої ночі
19:08
РФ вирішила розробляти безпілотники на заводі Луганська
18:35
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
16:48
Переселенцям із Херсонщини російська влада заборонила продавати нерухомість
16:38
У «ДНР» визнали: гарячої води в Донецьку поки що не буде, а комунальників не вистачає на третину
15:20
Загарбники мають намір знести близько 10 тисяч приватних будинків у Маріуполі
23:38
Головне за день: Путін вимагає «буферну зону». ЗСУ вдарили по заводу в Тулі
20:46
«ДНР» заявила про 8 постраждалих у селищі під Ясинуватою після обстрілу
13:52
На окупованій Луганщині закриють понад 100 шкіл у 2025 році: в ОВА назвали основну причину
10:10
Четверо «кадирівців» підірвалися на УАЗі під Скадовськом
00:02
Головне за день: Річниця падіння Маріуполя. В Іспанії вбито екс-чиновника Януковича
21:57
Жителям в окупованій Донеччині дають воду один раз на два дні
16:22
На окупованій Донеччині мобільний оператор «Фенікс» з 1 червня підвищує вартість низки тарифних пакетів
15:18
У Севастополі тиснуть на магазини за відмову «святкувати» 9 травня
14:20
Три роки тому російські війська захопили Маріуполь
11:48
Росія готує дітей на окупованій Луганщині до війни проти України. Що відомо
09:43
ФСБ затримала жительку окупованого Донецька: її підозрюють «у фінансуванні ЗСУ»
усі новини
14:59
Біля фронту: Покровськ в об'єктиві
14:40
У Росії атаковано хімзавод, який виробляє компоненти для вибухівки та палива
13:54
Україна повернула своїх громадян в рамках обміну «307 на 307»
13:08
Вибух у центрі Донецька: постраждали дорослі та дитина
12:57
Херсонщина: двоє загиблих, 11 поранених - Нацполіція
12:09
Рота мотоциклістів ЗСУ виконала дебютне бойове завдання
11:20
Українська розвідка вже зафіксувала понад 150 страт військовополонених російськими окупантами
11:20
Луганський напрямок: «Шквал» вивів з ладу техніку російської армії — ОСУВ «Хортиця»
10:21
На Донеччині від російських атак знову постраждали житлові будинки
10:12
Дніпропетровщину атакували ракетами та дронами
09:56
Вночі Росія атакувала Україну 14 ракетами та 250 дронами: збито 245 цілей
09:25
Захисника Маріуполя повернули з полону
09:04
Дрони атакували столицю всю ніч: руйнування та постраждалі у шести районах Києва
08:42
Четверо загиблих, вісім поранених: нові жертви обстрілів на Донеччині
23:22
Головне за день: Розпочався обмін полоненими. Окупанти обмежили права херсонців на майно
23:00
Пошкоджено будинки, авто та є поранені: Київ та область атаковані дронами РФ
22:44
Фронтові села: по Іллінівській громаді завдано удару
22:07
Візуально як «Шахед», але західна інженерія: в Україні розробили новий дрон
22:03
В окупації: річковий потік пішов Ново-Калинівкою
21:33
«ДНР» завила про наліт безпілотників на Макіївку минулої ночі
усі новини
ВІДЕО
РФ вирішила розробляти безпілотники на заводі Луганська РФ вирішила розробляти безпілотники на заводі Луганська
23 травня, 19:08
Внаслідок атаки дронів згорів один із цехів оборонного підприємства «Енергія» в Липецькій області Росії У Липецькій області РФ після атаки безпілотників згорів один із цехів оборонного заводу
23 травня, 13:46
MIM-23 Hawk під час роботи. Фото: Повітряні Сили ЗСУ ЗСУ показали роботу ЗРК Hawk по крилатих ракетах РФ
23 травня, 12:12
По скупченню російської військової техніки та особового складу в Курській області було завдано удару. Фото: Попіл.Курськ/Тelegram З Курської області повідомляють про приліт по скупченню російської військової техніки
23 травня, 10:43
Момент удару FPV-дрона ЗСУ по ТОС ЗС РФ. Кадр із відео FPV-дрон ЗСУ знищив ТОС-1А «Солнцепьок», що обстрілювала Вовчанськ
23 травня, 10:10
Вночі Дружківка зазнала комбінованої атаки росіян. Ілюстративне фото Дружківка вночі зазнала російського обстрілу: лунали вибухи, виникла пожежа
23 травня, 09:20
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір