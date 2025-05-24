Україна повернула своїх громадян в рамках обміну «307 на 307»

Сьогодні, 24 травня, здійснено новий етап обміну полоненими з Україною за формулою «307 на 307».

Сьогодні — другий день масштабного обміну полоненими у форматі 1000 на 1000, погодженого за посередництва Туреччини.

Загалом за два дні визволено вже 697 людей. Продовження очікують також завтра.

Серед звільнених — військові ЗСУ, прикордонники та нацгвардійці.

«Ми продовжуємо тісну співпрацю з міжнародними партнерами, аби кожен українець у неволі знову став вільним», — акцентував президент України Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 23 травня, у рамках першого етапу обміну, Україна повернула додому близько 400 співгромадян.