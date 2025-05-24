Біля фронту: Покровськ в об'єктиві

Жителі Покровська на Донеччині спустилися жити у підвали.

Вийти на пошуки води та їжі — небезпечно для життя. Їздити автомобілем означає підписати собі смертний вирок. Мирні жителі переміщаються пішки та велосипедами, повідомляють у Нацполіції.

Група «Білий янгол» щодня проривається до міста, щоб урятувати тих, хто нарешті вирішив евакуюватися чи потребує медичної допомоги.

Фотокореспондент Анатолій Степанов теж зобразив, яким став прифронтовий Покровськ.

Місто серед руїн в очікуванні нових атак. Його об'єктив фіксує не лише руйнування, а й стійкість тих, хто лишається в Покровську.