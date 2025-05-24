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У Росії атаковано хімзавод, який виробляє компоненти для вибухівки та палива

24 травня 2025, 14:40

У Росії атаковано хімзавод, який виробляє компоненти для вибухівки та палива

У Росії атаковано хімзавод, який виробляє компоненти для вибухівки та палива

У Тульській області РФ вранці 24 травня атакували хімічний завод «Азот» у Новомосковську. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко.

За його словами, на цьому підприємстві виробляються хімічні речовини, які можуть застосовуватись у військових цілях. Зокрема, аміачна селітра — компонент для вибухівки, метанол — сировина для пального, зокрема ракетного, а аргон використовується у металургії, включаючи виробництво оборонної продукції.

Мешканці Новомосковська повідомляють у місцевих чатах про попадання дронів у цехи «Аміак-2», «Карбамід-2» та Цех-5А. За даними видання ASTRA, всі три об'єкти знаходяться в безпосередній близькості один від одного.

Губернатор Тульської області підтвердив атаку та повідомив про пошкодження газопроводу, а також трьох постраждалих. Пізніше стало відомо про пошкодження місткостей з кислотою та евакуацію жителів села Грицове, яке розташоване за 10 км від заводу.

За даними сайту підприємства, НАК «Азот» — найбільший виробник аміаку та азотних добрив у Росії, входить до складу холдингу «Єврохім». Завод випускає широкий спектр продукції, включаючи добрива, пластмаси, хлор, метанол, аргон та азотну кислоту.

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