Українська артрозвідка накрила Бук-М3 на позиції: уражено ЗРК на 45 млн доларів

Українські військові оперативно-стратегічного угрупування військ (ОСГВ) «Хортиця» знищили російський зенітний ракетний комплекс «Бук-М3» на одному із ключових напрямків фронту.



За інформацією, вогонь по новітньому комплексу ППО окупантів було скориговано розвідниками артилерійської розвідки бригади «Чорний ліс».



«Бук-М3» — одна з найсучасніших модифікацій зенітних комплексів середньої дальності в арсеналі армії РФ. Його орієнтовна вартість становить близько 45 млн доларів, а радіус поразки цілей досягає 70 км.

Як повідомлялося, оператори 413-го окремого батальйону безпілотних систем «Рейд» вразили FPV-дронами зенітний ракетний комплекс «Бук-М1» та РСЗВ «Ураган» армії РФ.