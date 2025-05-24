Головне за день: Обмін продовжується. ГУР зафіксовало масові страти військовополонених

Суспільство



24 травня відбувся новий етап обміну полоненими з Україною за формулою "307 на 307". Усього за два дні звільнено вже 697 людей. Продовження чекають також завтра.



У центрі окупованого Донецька вдень 24 травня стався вибух у житловому будинку. За попередньою інформацією, вибух стався через витік газу. Пошкоджено 5 квартир п'ятиповерхового будинку.



Бойові дії



У Херсонській області через атаки РФ загинули двоє людей, 11 поранені. У Донецькій області загинули щонайменше чотири особи, ще вісім отримали поранення. Дрони атакували Київ усю ніч, постраждали 15 людей. Внаслідок атаки сталися пожежі у житловій квартирі у Солом'янському районі та у нежитловому приміщенні у Святошинському.



Спецпідрозділи Головного управління розвідки Міноборони України зафіксували понад 150 випадків страт українських військовополонених, скоєних російськими військовими.



Росіяни заявили, що війська РФ зайшли до населених пунктів Локні та Юнаківки Сумської області. Проте військові угруповання військ Курськ спростували цю інформацію.



У Тульській області РФ атакували хімічний завод «Азот» у Новомосковську. Відомо про пошкодження ємностей з кислотою та евакуацію жителів села Грицове, розташоване за 10 км від заводу, пошкодження газопроводу, а також трьох постраждалих.