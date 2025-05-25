У Сіверськодонецька 91-й день народження

Український Сіверськодонецьк сьогодні святкує День міста.

Цього дня над містом на Луганщині майорить синьо-жовтий прапор.

«Наші луганські прикордонники, наша "Помста" підтримали ініціативу голови Луганщини Олексія Харченка та першого заступника начальника Сєвєродонецької МВА Євгенії Бойка та зробили надможливе до дня народження нашого міста», повідомляє Луганщина оперативна.

«Україна ніколи не залишить свої міста, ніколи не віддасть їх ворогам, ніколи не кине на свавілля українців.

Не зупинимося і не пробачимо. Над усіма українськими містами майорітиме лише український прапор», йдеться у повідомленні.