Українські розвідники знищили пальне окупантів

У тимчасово окупованій Запорізькій області українська розвідка 24 травня вдарила по ворожому потягу під час його руху, повідомляє ГУР України.

Потяг вистежили і, у момент перевезення пального на залізничній ділянці «Верхній Токмак—Молочанськ—Федорівка», вагони спалахнули, як сірники.

Щонайменше три цистерни із пальним знищено, йдеться у повідомленні.

Це друга подібна акція у цьому квадраті. Перша відбулася 14 грудня 2024 року, коли було знищено російський потяг із 40 цистернами пального вартістю $4 мільйони.