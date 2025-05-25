Обстріл Донеччини: загинули 2 людини

Протягом минулої доби росіяни 43 рази обстріляли населені пункти Донецької області, повідомила Донецька ОВА.

З лінії фронту евакуювали 72 особи, зокрема, 22 дитини.

Згідно з оперативною інформацією на 25 травня:

Покровський район. У Добропіллі поранено людину, пошкоджено будинок; у Білицькому пошкоджено кілька будинків. У Шаховому пошкоджено адмінбудівлю, у Кучеровому Яру та Золотому Колодязі зруйновано склади. У Родінському поранено людину.

Краматорський район. У Лимані пошкоджено 5 приватних будинків, адмінбудівлю, господарську будівлю; у Новоселівці загинула людина, зруйновано 2 будинки, ще 7 пошкоджено; у Зарічному пошкоджено 3 будинки, у Торському - 1. У Хрестищі Святогірської громади пошкоджено автомобіль.

У Райгородку Миколаївської громади пошкоджено інфраструктурний об'єкт та легковик. У Слов'янську пошкоджено 2 склади, 6 гаражів, промисловий цех та вантажівку. В Андріївці поранено цивільну, пошкоджено вантажівку.

У Костянтинівці пошкоджено 14 приватних та 1 багатоповерховий будинок, лінія електропередач. В Іллінівці пошкоджено будинок, гараж та авто; в Яблонівці - 4 будинки; у Зорі поранено людину, пошкоджено 5 будинків; у Старій Миколаївці – ще один будинок; у Берестці загинула людина та поранено 2, пошкоджено 4 будинки.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 5 приватних будинків.