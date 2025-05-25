Російське командування 5-ї окремої мотострілецької бригади імені першого голови угрупування «ДНР» Олександра Захарченко відправляє на штурми поранених і недолікованих військових. Про це йдеться в двох опублікованих у телеграм-каналах відео.



На першому відео сестра російського військового повідомила, що із 14-ї лікарні окупованого Донецька її брата виписали недолікованим. Він проходив курс після поранення. Після виписки його спрямували до резервного батальйону та пообіцяли провести ВВК для призначення нової категорії придатності. Але замість ВВК її брата разом з іншими пораненими відправили на фронт в селище Піски.

За її словами, «Мамай» (комбриг 5 бригади) наказав «обнулити» чоловіків. Вона каже, що зверталася за допомогою до всіх інстанцій, прокуратури. Але марно.

Інше відео записали 12 військовослужбовців цього підрозділу, деякі з них під час запису відео стоять на милицях. За їхніми словами, попри непридатність до служби через поранення, їх прикріпили до 3-МСБ 5-ОМСБр (в/ч 41698) і збираються відправити в бій.



5-та окрема мотострілецька Донецька бригада імені першого голови угрупування «ДНР» Олександра Захарченко — незаконне збройне формування 1-го армійського корпусу РФ. Формально знаходиться у підпорядкуванні підконтрольного Москві угруповання «ДНР».



В даній бригаді проходять службу як громадяни РФ, так і незаконно мобілізовані громадяни України, яких призвали до лав окупаційної армії на тимчасово окупованих територіях Донеччини та Луганщини.



Слід зазначити, що проведення мобілізації цивільного населення на окупованих територіях суперечить міжнародному гуманітарному праву. Зокрема, IV Женевська конвенція 1949 року про захист населення містить чіткі заборони на примусову мобілізацію чи заклик мешканців окупованих територій до армії.



Відповідно до ст. 51 IV Женевської конференції, держава-окупант не має права примушувати чи вмовляти осіб, які перебувають під її контролем, служити у її збройних силах. Порушення є підставою для притягнення до відповідальності у міжнародних судах.