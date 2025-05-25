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У «ДНР» відбувається незаконна мобілізація

25 травня 2025, 13:08

У «ДНР» відбувається незаконна мобілізація

У «ДНР» відбувається незаконна мобілізація

Росіяни діють в порушення міжнародного гуманітарного права, проводячи мобілізацію на окупованих територіях.

Сестра військового опублікувала відеозвернення. Вона повідомила, що із 14-ї лікарні Донецька її брата виписали недолікованим. Він проходив курс після поранення. Після виписки його спрямували до резервного батальйону та пообіцяли провести ВВК для призначення нової категорії придатності. Але замість ВВК її брата разом з іншими пораненими відправили до прифронтового селища Піски.

За її словами, «Мамай» (комбриг 5 бригади) наказав «обнулити» чоловіків. Вона каже, що зверталася за допомогою до всіх інстанцій, прокуратури. Але марно.

Інше відео записали 12 військовослужбовців цього підрозділу, деякі стоять на милицях. За їхніми словами, незважаючи на непридатність до служби через поранення, їх прикріпили до 3-МСБ 5-ОМСБр (в/ч 41698) і збираються відправити в бій.

Проведення мобілізації цивільного населення на окупованих територіях суперечить міжнародному гуманітарному праву. Зокрема, IV Женевська конвенція 1949 року про захист населення містить чіткі заборони на примусову мобілізацію чи заклик мешканців окупованих територій до армії.
Відповідно до ст. 51 IV Женевської конференції, держава-окупант не має права примушувати чи вмовляти осіб, які перебувають під її контролем, служити у її збройних силах. Порушення є підставою для притягнення до відповідальності у міжнародних судах.

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