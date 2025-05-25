Мовчання США лише затягує війну — Зеленський

Президент України закликав союзників посилити тиск на Москву.

Після масованої комбінованої атаки російської армії в Україну Володимир Зеленський заявив, що кожен такий терористичний російський удар є достатнім приводом для нових санкцій проти Москви.

Він зазначив, що без справді сильного тиску на російське керівництво неможливо зупинити жорстокість.

"Мовчання Америки, мовчання інших у світі тільки заохочує Путіна", - підкреслив Зеленський.

Він додав, що рішучість зараз має значення — рішучість Сполучених Штатів, рішучість європейських країн, усіх, хто хоче миру.

Нагадаємо, вночі 25 травня Роосія завдала по Україні масованих атак з різних видів зброї.