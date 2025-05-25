На РосТВ заявили, що вертоліт Путіна потрапив в епіцентр відбиття атаки БПЛА на Курську область

Скрин з ефіру російського ТБ

Вертоліт Володимира Путіна під час його візиту до Курської області опинився «в епіцентрі великомасштабної атаки українських безпілотників». Про це заявив військовослужбовець РФ Юрій Дашкін в ефірі пропагандистського телеканалу «Росія-1».



«У період часу коли президент працював у Курській області противник розпочав безпрецедентну атаку БПЛА. Угрупуванням ППО в цьому районі було знищено 46 безпілотних літальних апаратів літакового типу. Інтенсивність атаки під час прольоту борту із верховним головнокомандувачем над територією Курської області значно зросла. Тому ми одночасно вели протиповітряний бій та забезпечували безпеку у повітрі прольоту вертольота президента. Завдання було виконано: атаку безпілотників противника було відбито, і всі повітряні цілі були знищені», — сказав Дашкін.



Він заявив, що вертоліт Путіна був «фактично в епіцентрі відбиття масованої атаки безпілотників противника».



Юрій Дашкін у званні генерал-майора обіймає посаду командира 32-ї дивізії ППО імені маршала авіації Покришкіна, що базується в Ржеві.



Нагадаємо, Путін відвідав Курську область 20 травня, але офіційно про його візит туди оголосили лише наступного дня.



Також повідомлялося, що глава Кремля нібито планує відвідати окуповані Донецьку та Луганську області України.