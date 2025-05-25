Юсов пояснив, чому «азовці» та цивільні полонені не повернулися додому

Заступник голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Юсов прокоментував відсутність військовослужбовців «Азова» серед звільнених у рамках масштабного обміну 1000 на 1000. Про це повідомляє «Суспільне» .



За словами Юсова, процес відбувався на основі «взаємних списків», і саме російська сторона визначала, кого готова передати Україні, і українська сторона формувала свій список.



«Україна бореться за кожного свого громадянина. Україна працює дуже у важких умовах повномасштабного вторгнення, і Маріупольський гарнізон — це один із пріоритетних напрямків повернення», — заявив він.



Юсов також нагадав, що з 2014 року Росія системно ігнорує запити на обмін окремих категорій полонених або відверто відмовляє, заявляючи, що «це не військовополонені і вони не можуть бути повернуті в рамках обміну».



Зважаючи на все, Юсов мав на увазі цивільних полонених, захоплених Росією.

Нагадаємо , український журналіст, письменник та екс-полонений «ДНР» Станіслав Асєєв заявив, що в рамках обміну полоненими між Росією та Україною у форматі 1000 на 1000 на волю не вийшов жоден із цивільних полонених, які перебувають у полоні РФ вже вісім років.



Крім того, командир 1-го корпусу НГУ «Азов» полковник Денис Прокопенко з позивним «Редіс» заявив, що під час обміну полоненими з Росією, який пройшов у три етапи, не обміняли жодного «азовця», і він не вірить, що влада зацікавлена у поверненні цих бійців.

