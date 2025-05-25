Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Головне за день: Завершено обмін «1000 на 1000». Атаки РФ забрали життя 12 людей у 13 регіонах

25 травня 2025, 21:30

Головне за день: Завершено обмін «1000 на 1000». Атаки РФ забрали життя 12 людей у 13 регіонах

Суспільство

 Україна повернула з російського полону ще 303 захисники. Цей обмін став останнім у рамках домовленостей «1000 на 1000». Серед звільнених – бійці Збройних сил України, Нацгвардії, Держприкордонслужби та Державної спеціальної служби транспорту.

Заступник голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов прокоментував відсутність військовослужбовців «Азова» серед звільнених. Він повідомив, що саме російська сторона визначала, кого готова передати Україні, і так само українська сторона формувала свій.

Російське командування 5-ї окремої мотострілецької бригади імені першого глави угрупування «ДНР» Олександра Захарченка відправляє на штурми поранених та недолікованих військових. Про це стало відомо із відеозвернень родичів.

Бойові дії

 Вчора ввечері та вночі війська РФ масовано атакували Україну. 12 людей загинули, ще 60 поранено у 13 регіонах. Удари завдавалися по Києву та області, Миколаєву, Харкову, Тернополі, Конотопу, Чернігівській, Житомирській та Хмельницькій області. Також відомо про щонайменше двох поранених у Добропіллі та Лимані.

Вертоліт Володимира Путіна під час його візиту до Курської області опинився «в епіцентрі великомасштабної атаки українських безпілотників». Про це заявив військовослужбовець РФ Юрій Дашкін в ефірі пропагандистського телеканалу "Росія".

ТЕГИ

Інше
головне за день
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
21:30
Головне за день: Завершено обмін «1000 на 1000». Атаки РФ забрали життя 12 людей у 13 регіонах
18:04
Командування «ДНР» відправляє поранених військових з бригади імені Захарченка на штурми
11:16
Українські розвідники знищили пальне окупантів
21:00
Головне за день: Обмін продовжується. ГУР зафіксовало масові страти військовополонених
13:08
Вибух у центрі Донецька: постраждали дорослі та дитина
23:22
Головне за день: Розпочався обмін полоненими. Окупанти обмежили права херсонців на майно
22:03
В окупації: річковий потік пішов Ново-Калинівкою
21:33
«ДНР» завила про наліт безпілотників на Макіївку минулої ночі
19:08
РФ вирішила розробляти безпілотники на заводі Луганська
18:35
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
16:48
Переселенцям із Херсонщини російська влада заборонила продавати нерухомість
16:38
У «ДНР» визнали: гарячої води в Донецьку поки що не буде, а комунальників не вистачає на третину
15:20
Загарбники мають намір знести близько 10 тисяч приватних будинків у Маріуполі
23:38
Головне за день: Путін вимагає «буферну зону». ЗСУ вдарили по заводу в Тулі
20:46
«ДНР» заявила про 8 постраждалих у селищі під Ясинуватою після обстрілу
13:52
На окупованій Луганщині закриють понад 100 шкіл у 2025 році: в ОВА назвали основну причину
10:10
Четверо «кадирівців» підірвалися на УАЗі під Скадовськом
00:02
Головне за день: Річниця падіння Маріуполя. В Іспанії вбито екс-чиновника Януковича
21:57
Жителям в окупованій Донеччині дають воду один раз на два дні
16:22
На окупованій Донеччині мобільний оператор «Фенікс» з 1 червня підвищує вартість низки тарифних пакетів
усі новини
21:30
Головне за день: Завершено обмін «1000 на 1000». Атаки РФ забрали життя 12 людей у 13 регіонах
19:30
Юсов пояснив, чому «азовці» та цивільні полонені не повернулися додому
18:30
Серед звільнених у рамках обміну немає цивільних, які 8 років у полоні «ДНР» — Станіслав Асєєв
18:04
Командування «ДНР» відправляє поранених військових з бригади імені Захарченка на штурми
17:33
На РосТВ заявили, що вертоліт Путіна потрапив в епіцентр відбиття атаки БПЛА на Курську область
17:29
Мовчання США лише затягує війну — Зеленський
14:56
Вночі Росія знову вдарила по Слов'янську
14:30
У Краматорську на Донеччині оновили в'їзну стелу
14:03
Сумщина та Чернігівщина: «буферна зона Путіна»
13:24
Україна повернула з російського полону ще 303 захисники
12:08
Обстріл Донеччини: загинули 2 людини
11:16
Українські розвідники знищили пальне окупантів
10:25
У Сіверськодонецька 91-й день народження
09:42
Житомирщина: країна-агресор вбила дітей
09:14
Комбінована атака по Україні – щонайменше 10 загиблих
21:00
Головне за день: Обмін продовжується. ГУР зафіксовало масові страти військовополонених
17:50
РФ перекидає війська під Харківську область — ЗМІ
17:33
Рятувальники підвезли воду мешканцям Дружківки
16:57
Інформація про захоплення Локні та Юнаківки не відповідає дійсності – УВ «Курськ»
16:43
Українська артрозвідка накрила Бук-М3 на позиції: уражено ЗРК на 45 млн доларів
усі новини
ВІДЕО
Сумщина та Чернігівщина: «буферна зона Путіна» Сумщина та Чернігівщина: «буферна зона Путіна»
25 травня, 14:03
РФ вирішила розробляти безпілотники на заводі Луганська РФ вирішила розробляти безпілотники на заводі Луганська
23 травня, 19:08
Внаслідок атаки дронів згорів один із цехів оборонного підприємства «Енергія» в Липецькій області Росії У Липецькій області РФ після атаки безпілотників згорів один із цехів оборонного заводу
23 травня, 13:46
MIM-23 Hawk під час роботи. Фото: Повітряні Сили ЗСУ ЗСУ показали роботу ЗРК Hawk по крилатих ракетах РФ
23 травня, 12:12
По скупченню російської військової техніки та особового складу в Курській області було завдано удару. Фото: Попіл.Курськ/Тelegram З Курської області повідомляють про приліт по скупченню російської військової техніки
23 травня, 10:43
Момент удару FPV-дрона ЗСУ по ТОС ЗС РФ. Кадр із відео FPV-дрон ЗСУ знищив ТОС-1А «Солнцепьок», що обстрілювала Вовчанськ
23 травня, 10:10
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір