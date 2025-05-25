Головне за день: Завершено обмін «1000 на 1000». Атаки РФ забрали життя 12 людей у 13 регіонах

Суспільство



Україна повернула з російського полону ще 303 захисники. Цей обмін став останнім у рамках домовленостей «1000 на 1000». Серед звільнених – бійці Збройних сил України, Нацгвардії, Держприкордонслужби та Державної спеціальної служби транспорту.



Заступник голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов прокоментував відсутність військовослужбовців «Азова» серед звільнених. Він повідомив, що саме російська сторона визначала, кого готова передати Україні, і так само українська сторона формувала свій.



Російське командування 5-ї окремої мотострілецької бригади імені першого глави угрупування «ДНР» Олександра Захарченка відправляє на штурми поранених та недолікованих військових. Про це стало відомо із відеозвернень родичів.



Бойові дії



Вчора ввечері та вночі війська РФ масовано атакували Україну. 12 людей загинули, ще 60 поранено у 13 регіонах. Удари завдавалися по Києву та області, Миколаєву, Харкову, Тернополі, Конотопу, Чернігівській, Житомирській та Хмельницькій області. Також відомо про щонайменше двох поранених у Добропіллі та Лимані.



Вертоліт Володимира Путіна під час його візиту до Курської області опинився «в епіцентрі великомасштабної атаки українських безпілотників». Про це заявив військовослужбовець РФ Юрій Дашкін в ефірі пропагандистського телеканалу "Росія".