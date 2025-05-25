Україні повернули зрадника, який у 2021 році здався «ДНР»

Серед обмінених 25 травня військовополонених російська сторона передала Україні Анатолія Тараненка, колишнього військового ЗСУ, який добровільно здався у полон угрупованню «ДНР» у 2021 році.

Анатолій Тараненко з бойовиком "ДНР" у 2021 році.

Анатолій Тараненко під час обміну полоненими повернуто до України у травні 2025 року.

Анатолій Тараненко з Полтавської області, 1973 року народження. До початку повномасштабного російського вторгнення воював у ЗСУ, перебував на Донбасі У 2021 році оперативне командування «Північ» писало про зникнення бійця, а після взяття його в полон РФ.



Потім російські медіа та ЗМІ угрупування «ДНР» почали тиражувати історію про те, що Тараненко нібито не витримав знущань з боку командування ЗСУ, 28 січня 2021 року знайшов можливість зв'язатися з так званими «ополченцями ДНР» і перейшов на їхній бік.



За непідтвердженими даними у процесі здачі в полон він спалив свою БМП і просив у представників ДНР ніж, щоб «питати укрів».





Тоді пропагандисти писали, нібито Тараненко заявляв, що справжній ворог українських військових нібито перебуває не на Донбасі, а в Києві, «при верховній владі». Чоловік закликав екс-товаришів по службі розгорнути війська, піти в наступ на Київ і «розбити центр міста, щоб ніхто не втік».



Автори телеграм-каналу «Розвідка Ноєм» відшукали інтерв'ю, яке Тараненко дав пропагандистці Тетяні Монтян. Перехід на бік ворога на відео він пояснював нестатутним «поганим ставленням» у бригаді, де служив, дідівщиною тощо. У тому ж інтерв'ю він заявив, що не збирається повертатися на підконтрольну Україні територію.



Наразі Тараненка повернули в рамках обміну полоненими між РФ та Україною.