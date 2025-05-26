Вночі безпілотники атакували російську Єлабугу: тут виробляють ударні дрони

Безпілотники здійснили наліт на російську Єлабугу. Ілюстративне фото

Серію вибухів чули жителі міста Єлабуга в Республіці Татарстан (РФ), розташованого близько 1200 кілометрів від кордону з Україною: саме тут розташований завод, який виготовляє ударні безпілотники типу «Шахед», якими росіяни атакують Україну. Також підприємство виробляє розвідувальні дрони «Альбатрос».

«У небі над Єлабугою збивають безпілотники. Місцеві жителі повідомляють про роботу ППО», – написало видання Baza.

За повідомленням місцевого телеграм-каналу, близько 22:00 годин 25 травня в аеропорту «Нижньокамськ» (Бегішево) Республіки Татарстан влада ввела тимчасові обмеження на прийом та випуск повітряних суден. Відстань від аеропорту до Єлабуги — майже 50 кілометрів.

Також у мережі поширили кадри з Єлабуги цієї ночі. На відео чути роботу сил протиповітряної оборони, вибухи, а також видно спалахи в небі та прольоти безпілотників.

Місцева влада, зокрема мер Єлабуги Рустем Нурієв, поки не коментувала атаку дронів по місту.

Нагадаємо, що Єлабуга у Татарстані не вперше потрапляє під удар безпілотників. У квітні 2025 року ударні дрони пошкодили виробництво ударних безпілотників типу «Шахед», яке діє у місті: раніше в Кремлі заявляли, що планують наростити виробництво БПЛА на підприємстві «Алабуга».